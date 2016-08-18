马来西亚期市：棕榈油期货从10周高位回落，因市场修正和马币走强

路透吉隆坡8月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四从盘初的10周高位回落，受累于市场修正以及马币走强。

指标10月棕榈油期货 收跌2.5%，至每吨2,578马币(林吉特)，周三晚间曾触及2,668马币的高位。

棕榈油周三涨幅达4%，为逾10个月来最大单日升幅，因出口增加且供给收紧。另外棕榈油产量仍受去年厄尔尼诺现象的打击。

本周迄今棕榈油累计上涨约4.6%。

交易量为63,719口，高于2015年均量44,600口。

“市场涨得太高了，自然会回落，”一位吉隆坡的交易员说。

交易员表示，周四晚间马币走强也对棕榈油构成压力。晚间时段马币兑美元上涨0.4%至3.9925。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油未来四周或升至2,761-2,897马币区间。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌1.1%。大商所1月豆油合约 上涨0.6%。(完)

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