美股业绩：沃尔玛第二季获利超预估，股价盘前上涨逾3%

路透8月18日 - 全球最大零售商沃尔玛 周四公布季度获利好于预期，得益于美国同店销售连续第八个季度增加，推动其股价盘前上涨超过3%。

剔除出售沃尔玛中国电商业务的非现金所得及其它项目后，该公司在截至7月31日的第二季每股盈余为1.07美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估美股盈余为1.02美元。

沃尔玛原本预估为0.95-1.08美元。

公司称，剔除燃料价格波动因素的美国同店销售增长1.6%。接受研究机构Consensus Metrix调查的分析师原预计增长1%。

第二季店面客流量增长1.2%。

沃尔玛股价在盘前交易中上涨3.5%，截至周三收盘，其股价今年上涨近19%。(完)