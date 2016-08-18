美股业绩：沃尔玛第二季获利超预估，股价盘前上涨逾3%

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月18日 - 全球最大零售商沃尔玛 周四公布季度获利好于预期，得益于美国同店销售连续第八个季度增加，推动其股价盘前上涨超过3%。
剔除出售沃尔玛中国电商业务的非现金所得及其它项目后，该公司在截至7月31日的第二季每股盈余为1.07美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估美股盈余为1.02美元。
沃尔玛原本预估为0.95-1.08美元。
公司称，剔除燃料价格波动因素的美国同店销售增长1.6%。接受研究机构Consensus Metrix调查的分析师原预计增长1%。
第二季店面客流量增长1.2%。
沃尔玛股价在盘前交易中上涨3.5%，截至周三收盘，其股价今年上涨近19%。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。