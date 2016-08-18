国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差升水下降，新加坡库存减少

路透新加坡8月18日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差的升水周四小跌，尽管新加坡陆上燃料油库存减少。

最新官方数据显示，8月17日止当周，新加坡陆上燃料油库存下降268万桶或约40万吨，至四个月低点2,358万桶或352万吨。

库存较前一周减少10.2%，为3月23日当周以来最大百分比降幅。

行业消息人士称，尽管库存下降，但380-cst燃料油9/10月跨月价差回吐较上日的升幅，下滑0.15美元至较新加坡报价每吨升水0.10美元。

380-cst燃料油9/10月跨月价差周三近一个月来首次变为逆价差，较新加坡报价每吨升水0.35美元。

同时，西方船货仍可能面临套利机会，近月东西方燃料油价差 ，亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，周四维持在每吨18.75美元。

近月东西方燃料油价差周二跳升4美元至每吨19美元，为7月20日以来最高。

新加坡现货市场有两笔交易达成。(完)

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