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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 21:41 BJT

美国热股：沃尔玛第二季获利超出预期，盘初股价大涨

路透8月18日 - 全球最大零售商沃尔玛 周四公布季度获利好于预期，得益于美国同店销售连续第八个季度增加，推动其股价盘前上涨超过3%。

沃尔玛股价周三收于72.93美元，盘初股价大涨2.5%，报74.74美元。(完)

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