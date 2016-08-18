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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 21:40 BJT

美国热股：思科称将裁员并提列高达4亿美元的支出，盘初股价下挫

路透8月18日 - 全球最大网络设备制造商--思科(Cisco Systems) 表示将裁员近7%，并在第一季为此提列高达4亿美元的支出；同时将业务重点由传统的硬件转向高利润软件。

思科股价周三收于30.72美元，周四盘初股价下挫1.3%，报30.32美元。(完)

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