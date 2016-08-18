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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 21:43 BJT

美国热股：Evercore ISI下调推特股票评级，推特盘初重挫

路透8月18日 - Evercore ISI将推特(TWITTER) 股票评级从“持有”调降至“卖出”，称近期流量模式显示Instagram和Snapchat等竞争平台正日益扩大影响力。

推特股价周三收于20.17美元，周四盘初重挫4.2%，报19.33美元。(完)

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