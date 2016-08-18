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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 21:44 BJT

美国热股：NETAPP第一季营收和获利好于预期，受益于成本削减措施

路透8月18日 - 数据存储设备公司NETAPP INC 公布会计年度第一季营收和获利好于预期，因公司专注于削减运营成本带来回报。

NETAPP周三收报28.85美元，周四盘初暴涨12.3%，报32.41美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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