表格：美国8月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿8月18日 - 美国农业部(USDA)周四公布，8月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 489.5 0.0 489.5 524.9 0.0 11,186.2 9,259.6 大麦 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 11.7 23.8 玉米 167.4 1,042.7 1,210.1 256.9 1,181.7 49,797.6 47,438.5 高粱 60.7 8.1 68.8 60.7 8.1 8,207.8 8,508.0 大豆 177.9 1,597.9 1,775.8 182.9 1,717.9 52,847.9 50,758.4 豆粕 121.4 191.8 313.2 123.3 191.8 10,503.8 11,454.8 豆油 3.9 0.0 3.9 3.9 0.0 1,170.5 862.1 皮马棉 18.7 0.0 18.7 18.7 0.0 201.3 70.5 陆地棉 205.0 13.2 218.2 224.7 13.2 3,643.1 2,581.4 稻米 91.9 0.0 91.9 92.6 0.0 548.1 796.4 (完) (编译 王洋; 审校 王兴亚)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。