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货币新闻 | 2016年 8月 18日 星期四 20:37 BJT

表格：美国8月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿8月18日 - 美国农业部(USDA)周四公布，8月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 
棉花以千包计)：
    
                当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
            本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度
    小麦     489.5      0.0     489.5      524.9      0.0    11,186.2    9,259.6
    大麦      -0.1      0.0      -0.1        0.0      0.0        11.7       23.8
    玉米     167.4  1,042.7   1,210.1      256.9  1,181.7    49,797.6   47,438.5
    高粱      60.7      8.1      68.8       60.7      8.1     8,207.8    8,508.0
    大豆     177.9  1,597.9   1,775.8      182.9  1,717.9    52,847.9   50,758.4
    豆粕     121.4    191.8     313.2      123.3    191.8    10,503.8   11,454.8
    豆油       3.9      0.0       3.9        3.9      0.0     1,170.5      862.1
    皮马棉    18.7      0.0      18.7       18.7      0.0       201.3       70.5
    陆地棉   205.0     13.2     218.2      224.7     13.2     3,643.1    2,581.4
    稻米      91.9      0.0      91.9       92.6      0.0       548.1      796.4  (完)
  
 (编译 王洋; 审校 王兴亚)

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