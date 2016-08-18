欧元债市：西班牙10年期公债收益率触及纪录低位，因政治僵局可望结束

路透伦敦8月18日 - 西班牙10年期公债收益率周四降至纪录低位，因迹象显示该国政治僵局可望结束。

西班牙代理首相拉霍伊周四表示，他与该国较小政党达成协议，向组建政府迈出了“决定性的一步”，但仍未在议会中取得连任所需的多数议席。

由于去年12月和今年6月议会选举中没有政党取得多数议席，且未能就管治政策上取得一致后，西班牙一直陷入政治僵局。

尽管拉霍伊仍没有得到他所需的第二大政党社会党的支持，但迄今进展已影响西班牙公债收益率降至纪录新低。

路透数据显示，西班牙10年期公债 收益率跌至最低0.909%，日内下跌近7个基点。

这使它和最高级别的可比德国公债 收益率差收窄至100个基点以下，为2015年4月来最窄水准。

“西班牙公债人气大大改善，因投资者寻找收益和拉霍伊将组建政府的可能性上升，”RIA Capital Markets债市策略师Nick Stamenkovic说。