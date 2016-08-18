金属期市：期铜上涨，受美元下跌助力

* 工业金属受到财政刺激计划希望所支持

* 铝价触及2015年7月来最高

路透伦敦8月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示决策者并不急于升息，拖累美元下滑，且对中国需求的担忧减退。

指标LME三个月期铜 收涨0.7%，报每吨4,810美元。

美联储7月会议记录显示，决策者认为需要看到更多经济数据，才会加息。这使美元下跌。

来自中国的坏消息已被市场消化的观点，也扶助期铜价格上涨。

“中国没有新的负面消息，我们没有看到情况进一步恶化。这并不是说情况有多好，但是看来没有恶化，”Marex Spectron市场分析部门全球主管Guy Wolf说。

工业金属近日受到支撑，因预计在央行政策可选项耗尽之际，全球政府将使用财政刺激计划以推动经济活动。

三个月期铝 收跌0.6%，报每吨1,683美元。

交易商说，期铝稍早触及去年7月来最高的1,709美元，此前世界金属统计局(WBMS)表示，全球上半年原铝市场供应短缺47.9万吨。