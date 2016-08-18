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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，受回补空头提振

路透芝加哥8月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，交易商称，市场盘初下滑，空头回补提振市场走坚。

指标CBOT软红冬麦合约支撑位料在30日移动均线，阻力位据报在周三高位4.28-1/2美元附近。

交易商表示，出口竞争激烈可能在未来几周限制升幅。

美国农业部周四早上表示，最近一周小麦出口销售48.95万吨，和分析师预估一致。

CBOT-9月合约 收涨1美分，报每蒲式耳4.27美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为109,723口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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