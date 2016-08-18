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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 04:58 BJT

美股盘后：应用材料急升5.6%，此前公布季度业绩

路透8月18日 - 应用材料 周四在美股盘后交易股价急升5.6%，此前该公司公布了季度业绩。(完)

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