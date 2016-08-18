《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 97.00 +0.00 +0.00 3154901 京东 25.40 +0.01 +0.04 10071253 新浪 71.27 +1.28 +1.83 1240483 搜狐 38.72 -0.01 -0.03 138696 网易 207.62 -5.71 -2.68 3159092 百度 175.40 +2.67 +1.55 2529713 台湾 台湾积体电路 29.16 +0.18 +0.62 959516 联电 1.89 -0.01 -0.53 168668 日月光 6.01 +0.03 +0.50 138093 矽品精密 7.63 +0.04 +0.53 83895 和信超媒体 2.54 +0.02 +0.79 2023 友达 3.89 -0.01 -0.26 86911 中华电信 36.37 -0.06 -0.16 51344 台湾国际航电 54.82 +0.07 +0.13 881243 香港 中国移动 63.72 +1.18 +1.89 167772 中国联通 11.68 +0.69 +6.28 229678 中国电信 52.89 +1.78 +3.48 5075 中芯国际 5.02 +0.03 +0.60 17687 电讯盈科 6.55 +0.09 +1.39 2249 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 李爽)