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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          97.00    +0.00    +0.00   3154901
    京东                25.40    +0.01    +0.04  10071253
    新浪              71.27    +1.28    +1.83   1240483
    搜狐              38.72    -0.01    -0.03    138696
    网易             207.62    -5.71    -2.68   3159092
    百度             175.40    +2.67    +1.55   2529713
    
    台湾
    台湾积体电路       29.16    +0.18    +0.62    959516
    联电                1.89    -0.01    -0.53    168668
    日月光              6.01    +0.03    +0.50    138093
    矽品精密           7.63    +0.04    +0.53     83895
    和信超媒体         2.54    +0.02    +0.79      2023
    友达                3.89    -0.01    -0.26     86911
    中华电信           36.37    -0.06    -0.16     51344
    台湾国际航电      54.82    +0.07    +0.13    881243
    
    香港
    中国移动           63.72    +1.18    +1.89    167772
    中国联通           11.68    +0.69    +6.28    229678
    中国电信           52.89    +1.78    +3.48      5075
    中芯国际            5.02    +0.03    +0.60     17687
    电讯盈科         6.55    +0.09    +1.39      2249
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 李爽)

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