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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 06:15 BJT

****澳新经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段   预估值      前值
    
    8月15日当周

    8月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。   
    
    8月22日当周

    8月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    8月23日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                    7月         --        41.3
               出口(亿新西兰元)                                --        42.6
               贸易收支(亿新西兰元)                            --    顺差1.27
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截至7月的一年        --    逆差33.1
    
    8月24日(三)
    0130 澳洲建筑完工                             第二季       --       -2.6%   
 
    
    8月25日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 陈宗琦；审校 李爽)

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