日韩经济指标预测--8月19日-8月26日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月18日(四) 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 -- 正3 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月23日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 49.3 8月24日(三) 暂无重要经济数据公布。 8月25日(四) 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 101 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- -0.5% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -- -0.4% 东京地区整体CPI -- -0.4% 8月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583