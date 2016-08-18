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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    8月15日当周

    8月18日(四)    
    2300 日本路透短观制造业信心指数                8月          --          正3
    
    8月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月22日当周

    8月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。        
    
    8月23日(二)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      8月初值         --        49.3     
    
    8月24日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月25日(四)
    2100 韩国消费者信心指数                          8月       --          101    
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月       --        -0.5%
             全国整体CPI                                       --        -0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             8月       --        -0.4%
             东京地区整体CPI                                   --        -0.4%    
    
    8月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。    
    (完)

      
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