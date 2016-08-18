日韩经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月18日(四) 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 -- 正3 8月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 8月23日(二) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 49.3 8月24日(三) 暂无重要经济数据公布。 8月25日(四) 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 101 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- -0.5% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -- -0.4% 东京地区整体CPI -- -0.4% 8月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结