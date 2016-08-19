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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 08:19 BJT

更新版 1-欧洲央行：在英国退欧公投后会议上暂且压低有关政策刺激期望--记录

欧洲央行利率决策者一致认为，需要重申其在必要时采取行动的意愿，但希望避免过度推高市场对进一步刺激措施的期望。

“总体而言，委员们广泛认为，管理委员会需要重申如有必要会采取行动的能力和意愿、动用其职权范围内的一切可用工具来完成目标，但不能助涨对货币政策未来走向的过度期望，”欧洲央行称。

欧洲央行利率决策者强调，英国脱欧的主要后果将体现在政治上，并呼吁欧盟决策者应对英国脱欧谈判的不确定性。英国脱欧谈判尚未开始。

“强烈呼吁欧盟决策者控制英国脱欧谈判的政治不确定因素，并就欧盟未来的道路及其一体化进程提出清晰的愿景，”欧洲央行称。(完)

(编译 王琛；审校 郑茵/戴素萍)

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