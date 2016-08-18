金砖国家：8月18日股汇市收盘纵览

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透8月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月18日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.74%，报916.4点。
中国股市：沪综指小幅收跌，大盘持续震荡调整房地产股走势偏活跃
中国汇市：人民币震荡微收贬，国际美元大跌但购汇仍较旺
香港股市：恒指收高1%，深港通行情憧憬提振科技股
============================================================================
巴西股市：在上日触及将近两年高位后出现获利回吐，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.27%，报59,166.015点。
巴西汇市：雷亚尔走软，受央行干预政策拖累。雷亚尔兑美元 收报3.2317/33，上日收报3.2105/15。
============================================================================
南非股市：受南非标准银行 等金融股提振，之前该行公布的业绩好于预期。指标Top-40指数 收盘上涨1.49%，报46,063.63点；大盘综合指数 收盘上涨1.3%，报52,989.66点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，因美国升息忧虑减弱
=========================================================================
印度股市：收高结束两日下跌，因美联储7月会议记录显示决策者对于是否很快升息存在意见分歧，全球信心受到提振。BSE指数 收盘上涨0.42%，报28,123.44点；NSE指数 收盘上涨0.57%，报8,673.25点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.81/66.82，上交易日收报66.7625/66.7725。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1%，报975.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.63%，报507.23点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.27%，报63.65；卢布兑欧元 贬值0.36%，报72.315。(完)
(整理 郑茵 审校 张若琪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。