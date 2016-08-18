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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 07:46 BJT

金砖国家：8月18日股汇市收盘纵览

路透8月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月18日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.74%，报916.4点。

中国股市：沪综指小幅收跌，大盘持续震荡调整房地产股走势偏活跃

中国汇市：人民币震荡微收贬，国际美元大跌但购汇仍较旺

香港股市：恒指收高1%，深港通行情憧憬提振科技股

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巴西股市：在上日触及将近两年高位后出现获利回吐，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.27%，报59,166.015点。

巴西汇市：雷亚尔走软，受央行干预政策拖累。雷亚尔兑美元 收报3.2317/33，上日收报3.2105/15。

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南非股市：受南非标准银行 等金融股提振，之前该行公布的业绩好于预期。指标Top-40指数 收盘上涨1.49%，报46,063.63点；大盘综合指数 收盘上涨1.3%，报52,989.66点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，因美国升息忧虑减弱

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印度股市：收高结束两日下跌，因美联储7月会议记录显示决策者对于是否很快升息存在意见分歧，全球信心受到提振。BSE指数 收盘上涨0.42%，报28,123.44点；NSE指数 收盘上涨0.57%，报8,673.25点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.81/66.82，上交易日收报66.7625/66.7725。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1%，报975.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.63%，报507.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.27%，报63.65；卢布兑欧元 贬值0.36%，报72.315。(完)

(整理 郑茵 审校 张若琪)

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