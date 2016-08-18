《中国报摘》--中国证券报8月19日

* 头版头条:

--经国务院同意,国资委、财政部和证监会日前联合印发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》。《意见》规定，员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%，单一员工持股比例原则上不高于总股本的1%。

* 其他:

--保监会主席项俊波表示，三年来，中国保险市场规模连续超过德国、法国、英国，从全球第六跃居第三位。2016年上半年保费收入达1.9万亿元，全年有望超过日本成为全球第二大保险市场。

--鉴于慧球科技 涉嫌泄露尚未对外披露的重大信息，可能对投资者造成误导，综合考虑公司目前的信息披露状况，为充分保护投资者知情权，维护正常的信息披露秩序，上交所决定，自周五起对其股票实施停牌。

--格力电器 公告称，拟作价130亿元人民币收购珠海银隆新能源有限公司100%股权。公司同时发布半年报，实现净利润64.02亿元，同比增长11.92%。