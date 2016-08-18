《中国报摘》--中国证券报8月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--经国务院同意,国资委、财政部和证监会日前联合印发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》。《意见》规定，员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%，单一员工持股比例原则上不高于总股本的1%。
* 其他:
--保监会主席项俊波表示，三年来，中国保险市场规模连续超过德国、法国、英国，从全球第六跃居第三位。2016年上半年保费收入达1.9万亿元，全年有望超过日本成为全球第二大保险市场。
--鉴于慧球科技 涉嫌泄露尚未对外披露的重大信息，可能对投资者造成误导，综合考虑公司目前的信息披露状况，为充分保护投资者知情权，维护正常的信息披露秩序，上交所决定，自周五起对其股票实施停牌。
--格力电器 公告称，拟作价130亿元人民币收购珠海银隆新能源有限公司100%股权。公司同时发布半年报，实现净利润64.02亿元，同比增长11.92%。
--招商银行 上半年实现税前利润454.95亿元，同比增长4.87%；不良贷款率为1.83%，较上年末上升0.15个百分点。上半年，招行非利息净收入同比增长21.2%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583