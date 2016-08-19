欧洲经济指标预测--8月19日-8月26日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月19日(五) 0600 德国PPI(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -2.1% -2.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -12.00 73.10 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 148.55 8月22日当周 8月22日(一) 暂无重要经济指标公布。 8月23日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差35.46 0700 法国Markit制造业PMI 8月初值 -- 48.6 服务业PMI -- 50.5 综合PMI -- 50.1 0730 德国Markit制造业PMI 8月初值 53.8 53.8 服务业PMI 54.4 54.4 综合PMI -- 55.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 52.1 52.0 服务业PMI 53.0 52.9 综合PMI -- 53.2 1000 英国CBI总工业订单差值 8月 -- 负4 1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负7.7 负7.9 8月24日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 7月 -- 1.34 0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% 未经季节调整GDP(较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月 -- 40.103 8月25日(四) 0645 法国企业景气指数 8月 -- 103 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -2.2% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 108.3 108.3 现况指数 114.9 114.7 预期指数 102.2 102.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 负14 8月25-30日 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -- +0.5% (较上年同期) -- -4.6% 8月26日(五) 0600 德国GfK消费者信心指标 9月 -- 10.0 0800 欧元区M3货供额(年增率) 7月 +5.0% +5.0% 针对家庭放款 -- +1.7% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 -- -0.6% (较上年同期) -- -0.8% 8月26-31日 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.7% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍