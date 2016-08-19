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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 08:03 BJT

****欧洲经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
   
    8月15日当周
  
    8月19日(五)
    0600 德国PPI(较前月)                              7月        +0.1%     +0.4%
                (较上年同期)                                     -2.1%     -2.2%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             7月       -12.00     73.10
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --     148.55  
    
    8月22日当周
    
    8月22日(一) 
    暂无重要经济指标公布。
    
    8月23日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        7月           --  顺差35.46
    0700 法国Markit制造业PMI                      8月初值          --       48.6
                   服务业PMI                                       --       50.5
                   综合PMI                                         --       50.1
    0730 德国Markit制造业PMI                      8月初值         53.8      53.8
                   服务业PMI                                      54.4      54.4
                   综合PMI                                         --       55.3
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月初值         52.1      52.0
                     服务业PMI                                    53.0      52.9
                     综合PMI                                       --       53.2 
    1000 英国CBI总工业订单差值                       8月           --        负4 
    1400 欧元区消费者信心指数                     8月初值        负7.7     负7.9
     
    8月24日(三)
    0600 瑞士瑞银消费指标                            7月           --       1.34
    0600 德国经季节调整GDP(较前季)                 第二季        +0.4%     +0.4%
             未经季节调整GDP(较上年同期)                         +3.1%     +3.1%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月           --     40.103
    
    8月25日(四)
    0645 法国企业景气指数                            8月           --        103
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                  第二季          --      -2.2%
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     8月         108.3     108.3
                    现况指数                                     114.9     114.7
                    预期指数                                     102.2     102.2
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               8月           --       负14
    
    8月25-30日    
    0600 德国进口物价(较前月)                        7月           --      +0.5%
                     (较上年同期)                                  --      -4.6% 
    
    8月26日(五)
    0600 德国GfK消费者信心指标                       9月           --       10.0
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      7月         +5.0%     +5.0%
               针对家庭放款                                       --       +1.7%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值      --      +0.6%
                              (较上年同期)                         --      +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                    第二季初值        --      -0.6%
                     (较上年同期)                                  --      -0.8%
    
    8月26-31日 
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    7月           --      -0.1%
                         (较上年同期)                              --      +2.7%   (完)  
      
      
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