美股业绩：应用材料预计当前季度业绩远超市场预期，因产品需求强劲

应用材料也受益于市场对有机发光二极体(OLED)显示器需求日益增多，该公司的产品帮助生产用于电视、电话和电脑的显示器。

该项业务订单在最新季度中劲增153%至8.03亿美元。

应用材料表示，预计第四季经调整的每股获利为0.61-0.69美元，净营收将较第三季增加15-19%，暗示营收料为32.4-33.6亿美元。

汤森路透I/B/E/S分析师平均预估其第四季获利为每股0.48美元，营收28.7亿美元。

应用材料第三季净营收增长13.3%至28.2亿美元。净利增加至5.05亿美元，或每股0.46美元，上年同期为3.29亿美元，或每股0.27美元。

扣除项目后的每股获利为0.50美元。分析师原本平均预计每股获利0.48美元、营收28.4亿美元。