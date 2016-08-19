《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透8月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7533 港元 ) 美国股市周四收盘小幅上涨，道琼工业指数 收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点，此前布兰特 原油 升穿每桶50美元，提振能源股上扬，沃尔玛 在上调财测后升至14个月高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.530 0.70 21228 9.810 0.51 中国铝业 9.130 -0.65 5738 2.832 -0.65 中国移动 63.720 1.89 167772 98.808 0.36 中国人寿 12.250 0.33 91111 18.996 -0.23 中石油 69.440 -0.01 23130 5.384 0.82 中石化 73.130 -0.53 22420 5.670 0.71 汇丰控股 35.860 0.79 3547065 55.607 0.74 中电信 52.890 3.48 5075 4.101 0.75 中国联通 11.680 6.28 229678 9.056 0.06 兖州煤业 5.990 -1.80 4542 4.644 0.74 华能国际 25.430 -2.12 15083 4.929 -0.02 南方航空 34.500 0.29 1176 5.350 -0.19 东方航空 28.970 0.07 1497 4.492 0.50 中芯国际 5.020 0.60 17687 0.778 1.09 （完） (整理 梁慧仪)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583