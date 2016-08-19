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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

路透8月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7533
港元 )
    
    美国股市周四收盘小幅上涨，道琼工业指数 收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点，此前布兰特
原油 升穿每桶50美元，提振能源股上扬，沃尔玛 在上调财测后升至14个月高位。 
    
                                                                                               
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              126.530     0.70        21228       9.810       0.51
 中国铝业                            9.130       -0.65       5738        2.832       -0.65
 中国移动                            63.720      1.89        167772      98.808      0.36
 中国人寿                            12.250      0.33        91111       18.996      -0.23
 中石油                              69.440      -0.01       23130       5.384       0.82
 中石化                              73.130      -0.53       22420       5.670       0.71
 汇丰控股                            35.860      0.79        3547065     55.607      0.74
 中电信                              52.890      3.48        5075        4.101       0.75
 中国联通                            11.680      6.28        229678      9.056       0.06
 兖州煤业                            5.990       -1.80       4542        4.644       0.74
 华能国际                            25.430      -2.12       15083       4.929       -0.02
 南方航空                            34.500      0.29        1176        5.350       -0.19
 东方航空                            28.970      0.07        1497        4.492       0.50
 中芯国际                            5.020       0.60        17687       0.778       1.09
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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