《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

路透8月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7533 港元 ) 美国股市周四收盘小幅上涨，道琼工业指数 收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点，此前布兰特 原油 升穿每桶50美元，提振能源股上扬，沃尔玛 在上调财测后升至14个月高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.530 0.70 21228 9.810 0.51 中国铝业 9.130 -0.65 5738 2.832 -0.65 中国移动 63.720 1.89 167772 98.808 0.36 中国人寿 12.250 0.33 91111 18.996 -0.23 中石油 69.440 -0.01 23130 5.384 0.82 中石化 73.130 -0.53 22420 5.670 0.71 汇丰控股 35.860 0.79 3547065 55.607 0.74 中电信 52.890 3.48 5075 4.101 0.75 中国联通 11.680 6.28 229678 9.056 0.06 兖州煤业 5.990 -1.80 4542 4.644 0.74 华能国际 25.430 -2.12 15083 4.929 -0.02 南方航空 34.500 0.29 1176 5.350 -0.19 东方航空 28.970 0.07 1497 4.492 0.50 中芯国际 5.020 0.60 17687 0.778 1.09 （完） (整理 梁慧仪)