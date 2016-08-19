《中国报摘》--其他报纸重要消息8月19日

**上海证券报**

--保监会主席项俊波指出，保险是风险管理者，绝不是风险制造者，一些股东企图把保险作为单一融资平台，保监会将旗帜鲜明地站在维护和保护消费者一面，对这样的大股东依法依规惩治，绝不给不真心做保险，只想浑水摸鱼的人可乘之机。

--航天信息 与德利多富国际有限公司成立合资公司航信德利，航天信息以收购及增资方式控股合资公司。通过此次合作，航天信息将拥有世界领先的现金循环处理技术、现钞押运技术及各类软件系统、自助科技产品。

**21世纪经济报道**

--中国社科院教授刘煜辉表示，过去四年，中国政府通过居民加杠杆及向国企、融资平台提供低成本长期信用的方式，防止了企业部门债务链的断裂，但客观上也促使经济杠杆风险向金融部门转移。“没有金融去杠杆，经济去杠杆很难开启。”（完）