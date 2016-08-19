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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报8月19日

**头版头条**

--宏安地产 及锦华地产旗下马鞍山新盘＂荟朗＂昨天首轮开售260伙，截至昨晚11时许全数沽清。宏安集团 主席邓清河表示满意销情，预计最快今天加推，并指项目有加价空间。

**其他**

--港股重返23,000点大关的同时，＂空军＂继续狙击盈富基金 ，沽空额再升至23.5亿港元，为上市近17年以来最多。市场认为原因有二：大市近期升势欠稳固基本因素支持、未来数月外围不明朗因素多，增加对冲动机。

--碧桂园 管理层表示下半年将继续回购，经营方面则预计用400亿元人民币拿地。总裁莫斌称，上半年投地181幅，冀以一天一块地的速度，全年拿地超360幅，主要目标为一綫城市周边、二綫近郊及三至五綫核心地段，惟对一綫土地持审慎态度。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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