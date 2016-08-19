《香港报摘》--经济日报8月19日

--港股重返23,000点大关的同时，＂空军＂继续狙击盈富基金 ，沽空额再升至23.5亿港元，为上市近17年以来最多。市场认为原因有二：大市近期升势欠稳固基本因素支持、未来数月外围不明朗因素多，增加对冲动机。

--碧桂园 管理层表示下半年将继续回购，经营方面则预计用400亿元人民币拿地。总裁莫斌称，上半年投地181幅，冀以一天一块地的速度，全年拿地超360幅，主要目标为一綫城市周边、二綫近郊及三至五綫核心地段，惟对一綫土地持审慎态度。（完）