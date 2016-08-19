《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--北市府已针对台北医学院旁地块面积最大的陆军保养厂基地，向国防部协商以合作开发的方式，即国防部出地，北市府负责兴建，共同开发作为社会住宅，这也将是地方政府针对社会住宅和国防部进行共同开发的首例。
--金管会公布银行海外分行获利情况，亚洲99处分行上半年获利达119.5亿台币，其中东南亚分行上半年就赚40亿，比去年同期成长逾四成，银行局副局长邱淑贞表示，东南亚有众多台商、商机大、当地分行密集度低、利差也高，因此获利空间大。
*经济日报：
--台北国税局昨日邀请各界共同拟定跨境电商营业税的修法方向，国税局表示，未来将要求跨境电商办理税籍登记，并取消3,000台币的免税门槛，无论销售金额大小都要缴营业税。
--大陆国台办主任张志军前天率团赴浙江，会见浙江省九家台商协会会长。张志军随后接受台湾媒体提问，并首度回应他对新南向政策纲领的看法。〞有政治意图而做出舍近求远违背经济规律的，对台湾经济发展不好、对台湾企业家更不好。不知台湾推动新南向政策的政治考量是什么。〞(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583