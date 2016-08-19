中国个股：格力电器拟以130亿元收购珠海银隆，并募集配套资金100亿元

路透上海8月19日 - 中国家电生产大厂--珠海格力电器股份有限公司 周五公告称，拟以130亿元人民币向锂电池企业--珠海银隆全体股东发行股份，购买其持有的珠海银隆合计100%股权；同时拟向格力集团、格力电器员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金不超过100亿元，用于锂电池等建设项目。

公告指出，本次交易完成后，公司将通过珠海银隆掌握的钛酸锂电池核心技术，快速切入新能源电动汽车和储能业务领域。本次发行股份购买资产与募集配套资金的每股发行价格均为15.57元/股，配套资金拟全部用于珠海银隆的建设投资项目。

具体项目包括河北银隆年产14.62亿安时锂电池生产线项目、石家庄中博汽车有限公司搬迁改造扩能项目（二期）、河北银隆年产200MWh储能模组生产基地建设项目、河北广通年产32,000辆纯电动专用车改装生产基地建设项目等。

根据《发行股份购买资产协议》及《补偿协议》，珠海银隆股东银通投资集团、珠海厚铭等业绩承诺方承诺，珠海银隆2016年、2017年和2018年的实际净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。

格力电器3月曾公告称，其正在筹划的发行股份购买资产计划，标的资产为珠海银隆新能源有限公司。这意味着格力有望借此次并购，进军中国高速发展的新能源汽车产业。

据珠海银隆官网，该公司已在广东珠海、河北武安及石家庄建成三大生产基地，公司在去年6月和今年2月进行了两轮融资，中信证券 、华融资产、东方资产、阳光保险等成为珠海银隆的主要股东。

格力电器今日并公布了半年报，2016年上半年公司实现净利润64.02亿元，同比增11.92%。

格力电器自2月中旬开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报19.22元，因7月实施了分红派息方案，收盘价调整为17.72元。（完）

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