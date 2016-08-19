《香港报摘》--信报8月19日

**头版头条**

--腾讯 次季业绩优于市场预期，各大行一致唱好，带动股价再度起飞，昨日大涨半成，收报203港元。腾讯市值单日劲涨947亿港元，达到1.92万亿港元，在全球上市企业市值排名第13位，抛离阿里巴巴 的1.88万亿港元。在港股市场中，亦仅次于中移动 的2.02万亿港元。

**其他**

--创科实业 上半年业绩创新高，是连续第八个报告期上升，主席Horst Pudwill表示，集团透过推出新产品及策略营销计划，加上提升营运效率及生产力，令全球各个地区均录得增长，有信心将优势带到下半年。

--金蝶国际 主席徐少春表示，企业软件向云端转型及升级是必然的发展趋势，集团自2012年开始向云端转型，发展不错，上半年云业务收入为历史新高的1.949亿元人民币，比重达21%。他对前景感到乐观，并称＂往往下半年比上半年更好一些＂。（完）

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