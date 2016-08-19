《香港报摘》--其他报纸重要消息8月19日

**明报**

--吉利汽车 母公司吉利控股总裁安聪慧表示，集团与Volvo合作研发、为买家度身订造汽车为理念的CMA（紧凑模块化架构）平台，将可望于明年推出成品车款，具体信息将于年底公布。

**星岛日报**

--市建局深水埗侨荫街小型地皮昨截收意向，共吸引32组财团表兴趣竞投，当中不乏大型发展商及中小型财团，市场估值约2.8亿至3.2亿港元，折合楼面尺价约5,323至约6,079港元。

**苹果日报**

--位于启德新发展区的首个私人屋苑、兼唯一一幅港人港地项目--启德1号1期，昨获批预售楼花同意书，预计在短期内推出。发展商中国海外 表示，首期共545伙，预期明年10月31日落成。

**文汇报**

--香港中旅 常务副总经理曲涛表示，旗下两个在红磡的仓库，本来计划用作改建酒店项目发展，惟现时计划有变，会以商务物业方向发展或会改作兴建商场或写字楼。（完）

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