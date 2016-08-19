中国保险：通过加强宏观审慎监管防范和化解综合经营风险--保监会主席

路透上海8月19日 - 中国保监会主席项俊波表示，保险集团综合经营有利于提高资源整合效率，也有利于推动保险公司商业模式的再造升级，但也会增强不同市场、区域和行业之间的风险关联度，必须通过加强宏观审慎监管来予以防范和化解，坚决守住不发生系统性风险的底线。

上海证券报周五引述项俊波在“2016中国保险业发展年会”上讲话指出，必须把宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合起来，协调兼顾长短期目标，强化互补作用，推动形成保险公司治理、偿付能力、市场行为监管“三支柱”的合力，切实建立起风险防范化解的长效机制。

项俊波指出，保险是风险管理者，绝不是风险制造者，一些股东企图把保险作为单一融资平台，保监会将旗帜鲜明地站在维护和保护消费者一面，对这样的大股东依法依规惩治，绝不给不真心做保险，只想浑水摸鱼的人可乘之机。

他并表示，保险业要不断增强辩证思维，妥善处理保险业快速发展和所带来的问题、保障属性和金融属性、企业发展与履行社会责任、宏观审慎监管与微观审慎监管、“放开前端”与“管住后端”、保护消费者权益和保护股东权益的六大关系，把保险事业持之以恒地推向前进。

同时“放开前端”，鼓励创新并不意味着放松监管，“管住后端”，严控风险也不是为了让企业墨守成规，而是为了让创新能够真正发挥最大的价值，实现保险行业和全社会的共赢。

项俊波称，近年来中国保险业发展速度迅猛，三年来保险市场总规模连续超过德国、法国、英国，从全球第六位跃居第三位。2016年上半年保费收入达1.9万亿元，今年全年有望超过日本成为全球第二大保险市场。

不过他还指出，中国保险业发展仍然处于初级阶段，一些问题没有得到根本解决，粗放发展在一定程度存在，一些公司不理性地扩张和竞争，一些公司采取了激进的投资行为，但这是极少数的公司，不能借此否定保险业取得的成绩。保监会既反对妖魔化保险业的言论，也绝不会护短，进一步提高现代化监管水平。

谈及要辩证地看待保险的保障属性和金融属性的关系时，项俊波强调，必须清醒认识到，风险保障功能是保险业独有的“立业之本”，是其他行业不可代替的重要功能，保险金融属性的发挥必须以保障属性的实现为前提。