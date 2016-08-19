版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 09:09 BJT

《全球汇市》美元兑欧元持于近八周低位，FED会议记录打压升息憧憬

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1340  1.1352  -0.11  +4.42  1.0860
    美元/日圆            100.29   99.87  +0.42 -16.63  120.30
    欧元/日圆         113.73  113.38  +0.31 -12.83  130.47
    美元/瑞郎            0.9546  0.9538  +0.08  -4.71  1.0018
    英镑/美元            1.3148  1.3166  -0.14 -10.79  1.4738
    美元/加元            1.2784  1.2780  +0.03  -7.62  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6347  6.6311  +0.05  +1.02  6.5680
    澳元/美元            0.7664  0.7685  -0.27  +5.35  0.7275
    新西兰元/美元        0.7273  0.7290  -0.23  +6.56  0.6825
    澳元/日圆         76.870  76.750  +0.16 -12.27  87.620
    新西兰元/日圆     72.940  72.760  +0.25 -11.03  81.980
    英镑/日圆         131.91  131.51  +0.30 -25.57  177.22
    澳元/新西兰元     1.0533  1.0538  -0.05  -1.23  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/王丽鑫/王颖/郑茵 审校 戴素萍/陈宗琦/李爽/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐