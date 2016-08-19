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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 09:11 BJT

《汇市简讯》澳元与新西兰元承压，因穆迪调降澳洲银行展望至负面

0041 GMT
    
    * 美元在亚洲早盘展现复苏迹象，美元指数上涨0.15%
    * 澳元与新西兰元承压，澳元下滑0.25%跌势较明显，新西兰元跌0.1
%
    * 穆迪将澳洲银行业展望由稳定下调为负面的消息打压澳元
    * 穆迪的行动与标准普尔7月将澳洲银行置于负面展望一致
    * 金融类股目前为止下跌0.25%，澳股大盘上涨0.1%
    * 这项消息可能引发更广泛的反应，澳元最新报0.7670/72美元
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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