《汇市简讯》澳元与新西兰元承压，因穆迪调降澳洲银行展望至负面

0041 GMT * 美元在亚洲早盘展现复苏迹象，美元指数上涨0.15% * 澳元与新西兰元承压，澳元下滑0.25%跌势较明显，新西兰元跌0.1 % * 穆迪将澳洲银行业展望由稳定下调为负面的消息打压澳元 * 穆迪的行动与标准普尔7月将澳洲银行置于负面展望一致 * 金融类股目前为止下跌0.25%，澳股大盘上涨0.1% * 这项消息可能引发更广泛的反应，澳元最新报0.7670/72美元 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)