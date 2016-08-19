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货币新闻 | 2016年 8月 19日 星期五 09:42 BJT

国际油市：艾克森、雪佛龙及赫斯据称将联手竞标墨西哥钻油权--媒体

路透8月19日 - 彭博引述消息人士报导，艾克森(Exxon)、雪佛龙(Chevron)及赫斯(Hess)等三家公司将联手竞标墨西哥的钻油权。

彭博引述消息人士称，艾克森、雪佛龙和赫斯已达成联合经营协议，得以竞标在墨西哥10个地区生产石油。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)

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