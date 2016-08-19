国际油市：艾克森、雪佛龙及赫斯据称将联手竞标墨西哥钻油权--媒体

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月19日 - 彭博引述消息人士报导，艾克森(Exxon)、雪佛龙(Chevron)及赫斯(Hess)等三家公司将联手竞标墨西哥的钻油权。
彭博引述消息人士称，艾克森、雪佛龙和赫斯已达成联合经营协议，得以竞标在墨西哥10个地区生产石油。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。