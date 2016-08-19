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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 09:19 BJT

金属期市：期铝触及近13个月新高，期铜料五周来首次周线上涨

伦敦期铜 也接近持平，报每吨4,801.50美元，本周迄今涨1.2%。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)7月会议记录显示几乎不支持美国很快加息，美元本周因此疲软，从而扶助工业金属价格。

美国达拉斯联储总裁柯普朗周四表示，“美联储有调整利率的空间，但没有人们可能想象的那么大，因为中性利率低于人们的预期。”

业内消息人士本周表示，中国庞大的锌冶炼业已经将精炼加工费大幅下调20%，因为全球锌矿供应趋紧，令冶炼商获取原材料的竞争变得白热化。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李爽 审校 戴素萍/王丽鑫)

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