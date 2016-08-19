国际油市：布兰特原油期货下滑，对美国交易时段涨势获利了结

交易商表示，油价在亚洲时段下跌，主因投资者了结获利。

布兰特原油周四升破每桶50美元大关，为6月24来首见，8月初以来该期约劲扬超过20%。

不过分析师警告称，这波涨势有些过度，特别是石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC国家计划就压抑供应过剩而进行的会谈，不大可能产生削减供应过剩的结果。

“有些人认为--或者更适当地说是希望--OPEC在下月的非正式会议中能够提出一个支撑油价的计画，而我们怀疑这能否实现，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示。

美国原油 上涨0.06美元，报每桶48.28美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻