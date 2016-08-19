国际油市：布兰特原油期货下滑，对美国交易时段涨势获利了结

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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交易商表示，油价在亚洲时段下跌，主因投资者了结获利。
布兰特原油周四升破每桶50美元大关，为6月24来首见，8月初以来该期约劲扬超过20%。
不过分析师警告称，这波涨势有些过度，特别是石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC国家计划就压抑供应过剩而进行的会谈，不大可能产生削减供应过剩的结果。
“有些人认为--或者更适当地说是希望--OPEC在下月的非正式会议中能够提出一个支撑油价的计画，而我们怀疑这能否实现，”Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示。
美国原油 上涨0.06美元，报每桶48.28美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/李爽)
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