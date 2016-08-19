港报社评：经济新常态，储局加息倍迟疑--经济日报8月19日

美国储局7月会议纪录令市场对加息预期稍再降低。储局虽对加息死心不息，但经济新常态难以预测，令加息决策倾向迟疑；除非经济数据大好，否则最快亦要到12月才会加息。

储局昨晨公布7月议息会议纪录，反映成员对未来加息意见分歧，令市场对下月、12月甚至明年中加息的预期皆降温。惟会议纪录如此，部分储局成员的态度却不同，如纽约联储银行行长杜德利和亚特兰大联储银行行长洛克哈特前天都放鹰风，不排除下月就加息。

储局对今年内包括9月加息一直死心不息，相信是因去年底才开了加息第一枪，若今年毫无举动，恐被认为去年底是加错息。

储局今年尚有9月、11月和12月的3次议息会议，11月太近美国总统大选宜避嫌，12月时的经济前景又受谁当新总统所左右，故9月不失为加息的时机。况且，7月的就业数据强劲亦支持加息。惟储局想还想，现实却很可能是举棋难定。此因美国已进入经济新常态，其特点除了经济增长与通胀俱低外，还有难于预测与判断，令政策容易犯错。

事实上，熟知储局运作、了解不少储局成员思路的前储局主席伯南克，便刚于日前撰文指出，储局过去几年不断调低长期经济增长、失业率与联邦基金利率的估计，如长期联邦基金利率的预期累计大降了1.25厘，便反映长期通胀应较之前估计为低外，更凸显储局成员明白过去是过分乐观，量宽等货币政策未如想像中有效，在面对现实与新境况下，要不断调低预期，此可能令他们倾向迟疑加息。

此亦可见于在今年多次议息会议上，明明经济数据已足以支持再加息，储局仍不断推迟决定。在经济预测难准、决策容易犯错下，除非未来1个月美国经济数据大好，又或通胀数据出乎意料弹升，否则储局虽想加息，却很可能只会继续迟疑不决，再次延后加息决定。

其实，不论是9月加息、12月加息，抑或明年中才加，市场已揣测此将代表加息周期结束。当然，加息势令环球股市受压，惟主因应是环球股市早被泛滥资金推得太高而借势调整。反而，市场若认为美国加息周期已完，而欧日等央行还续力松银根，令环球资金只会更滥下，环球股市因美加息而略为调整后，可能更为热闹、波动，出现新常态下高处不胜寒，却又高处未算高的现象。（完）

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