港报社评：政府吝于支援，愧对体育英雄--信报8月19日

李丽珊赢得奥运金牌已经是二十年前的事，好不容易香港又出了一位有希望跻身三甲甚至夺金的选手，可惜背负着千钧重压的李慧诗功败垂成，最终在单车赛场哭成泪人。对于这位先蒙炒车之痛、受创再负伤上阵，仍然不屈不挠的＂牛下女车神＂，香港人没有因为她无法赢得奖牌而稍有微言，反而以她为荣，骄傲地认定李慧诗已经是了不起的英雄，含金量绝对不比一块真正的金牌逊色。

相比于上届伦敦奥运拿到铜牌，李慧诗在今届的里约奥运比赛过程更加动人心弦，因为她在其强项的凯林赛不幸被碰撞而人仰车翻，失去争标机会；来到争先赛之时冤家路窄，再次遇上＂炒车夙敌＂澳洲的美雅丝，李慧诗战胜了心魔，也战胜了对手，赛后两人手握着手绕场一周，了无恩怨也无仇。如此不计前嫌的君子风度，充分展现奥林匹克的体育精神，李慧诗赢尽了每个人的心。然而，炒车受伤始终影响状态，女车神毕竟只是血肉之躯，结果还是八强出局。虽然拿不到名留史册的可观成绩，但李慧诗表示深感奥运的魅力，不一定在于奖牌，而是能够凝聚香港人的力量。

体育运动能够凝聚人心，确实是至理名言，香港运动员凭着打不死精神，一次又一次证明这一点。可是每一次体育盛事，总会勾起一个萦回不去的老问题，香港运动员为什么总是得不到应有的支援？在香港做运动员是一件既孤独又艰辛的事，只有地狱式训练，没有天堂式待遇，有时候甚至要为餬口而疲于奔命，一身兼数职才可保住生计；不少退役运动员更是前路茫茫，生活潦倒。

很多国家以国家政策支持运动员，无非就是为了凝聚人心，香港运动员可以得到政府帮助吗？少数的尖子也许尚可受惠于精英运动员资助计划或香港体育学院之类的培训，但大部分运动员一般都是自生自灭。政府对于运动员爱理不理的态度，大概可从特首梁振英的一句说话看出端倪，他两年前公开讲过，体育界没有任何经济贡献。

新加坡一直是香港的竞争对手，同样是经济挂帅，在今届里约奥运之中，新加坡赢得了史上第一面金牌，21岁的史高宁在男子100米蝶泳击败其偶像，令美国＂水神＂菲比斯亦得甘拜下风，并且刷新奥运纪录。如果新加坡断定体育界没有任何经济贡献，一定不会在近十年大力发展体育，一定不会严格落实青少年培训计划，一定不会把奥运冠军奖金定为100万坡元（约578万港元）。

体育界没有任何经济贡献的讲法，绝对是鼠目寸光，还是财政司司长曾俊华的数口精一点，他曾经在其网志以《体育经济学》为题撰文道，体育运动是一门大生意，除了比赛收益之外，亦可带动赛事转播和广告等等商业利益，大有经济意义。

政府不重视体育固然是一个问题，香港社会普遍流行一种＂运动员没前途＂的心态亦是一个问题，青少年纵使天才横溢、骨骼精奇，家长始终希望子女把运动细胞搁在一旁，赢在起跑线唯有靠读书。不过，两个问题其实是互为因果的，假若政府重视体育，例如投放大量资源将一潭死水的足球事业搞活起来，职业足球员的前途也许更胜于传统专业人士。

香港队凭主场之利，在2009年赢得东亚运动会足球冠军，当时的特区政府喜孜孜说要重新发展足球运动，推出一项貌似锐意改革的《凤凰计划》，可是七年下来，凤凰没有浴火重生，足球员连训练用的足球场也严重不足。

四年一度的奥运，香港运动员继续令人骄傲，但四年又四年，每次奥运同时映照出香港运动员的悲哀。李慧诗讲得好：＂自己明白到何谓体育精神，很多有价值的东西，并非金钱或名誉能够衡量，我很喜欢这个感觉，满足感也更大！＂即使运动员无法直接带来金钱至上的经济贡献，政府也不该吝啬于提供支援，否则愧对竭力为港争光的健将。（完）

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