港报社评：港队见新气象，剑指东京奥运--明报8月19日

里约奥运下周一（香港时间上午7时）闭幕，港队参赛项目大多完成，部分运动员亦已赋归。上届伦敦奥运，＂牛下女车神＂李慧诗夺得单车赛事一面铜牌而全港雀跃，这次里约奥运没有这样的亮点，迄今总体成绩与伦敦奥运比较应有不如；不过，港队战将的高昂斗志和体育精神始终如一，值得欣慰。值得注意的是，近年港队有质的变化，部分年轻成员表现出来的潜质，只要继续努力，他们之中或有人会在4年后的东京奥运发光发热。

李慧诗在伦奥之后刻苦训练，从未松懈，4年来四处征战，已经成为单车场地赛国际知名战将；她从未讳言剑指里约奥运，争取奖牌，港人亦对她寄予愿望。李慧诗挟港队奖牌希望来到里约，在其擅长的凯林赛，不幸与澳洲车手美雅丝碰撞＂炒车＂，无缘奖牌。不过，李慧诗未怪责任何人，因为比赛过程中的意外也是比赛一部分，只要美雅丝无恶意，就是自己运气欠佳而已。其后，李慧诗在争先赛再与美雅丝对垒，胜出之后主动与美雅丝在单车上握手一幕，体育精神显露无遗，李慧诗显示的教养和气质，实际上使她赢得另类奖牌。李慧诗在里约奥运空手而回，不过她声言绝不放弃，会继续苦练、继续南征北讨积累经验，以她的努力和意志，有理由相信在东京奥运，李慧诗仍然是港队的奖牌希望。

港队陆续回来之后，相信所属总会将有检讨，作为市民看到港队近年变化，有可喜和可寄望之处。首先，回归之后，一些项目引进了不少＂国援＂球员，特别是乒乓球和羽毛球，有一段时间由他们代表港队参加国际赛事，本土球员沦为衬托点缀。近年情况有可喜变化，就是＂土炮＂运动员在数量上转居主导，开始接过大旗。例如踏入2000年初期，港队羽毛球以＂国援＂王晨和周蜜为主力，随着两人以不同原因退隐，逐渐踏入＂土炮＂领军年代，在伦敦奥运已经是由＂黑妹＂叶姵延领军的＂全土炮＂阵容，今年里约奥运的土生土长球员占6名；乒乓球亦有类似情况，＂土炮＂成为主流，＂国援＂球员逐渐在一线引退。

乒乓球和羽毛球的更生换代，是港队加强青训的成果，应予肯定。需要指出的是，＂国援＂虽然逐步退出港队，但是他们较优异的技术，对提升本土球员整体技术水平等，肯定有帮助。因此，在特定时空出现的＂国援＂球员，对羽毛球和乒乓球的贡献，不宜否定。其次，除了＂土炮＂领军，部分港队成员年轻而具有潜质，成为亮点。里约奥运港队战将，剑击方面有张家朗（19岁）；游泳方面有何诗蓓（18岁），在女子200米自由泳打破自己保持的香港纪录，是港队泳将首次杀入准决赛；羽毛球方面有伍家朗（21岁）、李晋熙（22岁）；乒乓球方面有杜凯琹（19岁）等。列举他们，只是芸芸战将其中一部分，他们在比赛中表现出一定潜质，只要加强开发和努力，也会进入争取东京奥运奖牌的行列。

年轻人缺乏足够经验，在高水平竞技经常吃亏。以张家朗为例，他在花剑赛事对战东道主巴西选手托度，到赛事中局一度领先8：4；审视两人整体技术、战术，张家朗不输于对手，但是此际在场巴西观衆支持托度的呐喊声浪，张家朗未能适应，表现明显受影响，对手则声势大涨，最终张家朗以10：15输掉比赛，无缘晋级8强。观衆的声浪虽然是比赛的一部分，但是年轻的张家朗缺乏更多大赛经验，一时未能调整过来，就要付出代价。因此，未来4年，港队应该在年轻选手身上投入更多资源，例如尽量安排他们参加国际赛事，练就可以应对任何场面的心理状态，积累港队整体战力。

1996年亚特兰大奥运会，＂风之后＂李丽珊在滑浪风帆夺得香港历史上首面奥运金牌之后，她激动地向记者说：＂香港运动员唔系垃圾。＂是的，李丽珊开创的历史，改变了不少市民的视野，也吸引更多年轻人投身体育运动；这些年若以奥运会奖牌衡量，成果并不显着，不过在这次里约奥运，特别是年轻运动员的潜质和精神面貌则是回应李丽珊这句说话的最好说明。期望年轻运动员继续努力，在各方支持下，下届东京奥运翻开香港体育运动的新一页。（完）

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