中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.11新低

路透上海8月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.10%至94.11的新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微升 至94.69。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.77%，SDR篮子指数跌3.69%，BIS指数跌6.90% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.6211 62 欧元 7.5121 -292 日圆 6.6094 307 港元 0.854 6.7 英镑 8.7124 -667 澳元 5.0805 -45 新西兰元 4.8185 -84 新加坡元 4.9422 -5 瑞郎 6.9356 -418 加元 5.1766 -180 林吉特 0.6012 -7.9 卢布 9.6089 -1207 泰铢 5.2151 -6 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.73，较上日微升0.06%；RXY全球在岸人民币指数 报94.56，较上日微 跌0.06%；RXY参考离岸人民币指数 报94.76，较上日微跌0.00%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.6，较上日微跌0.07%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)