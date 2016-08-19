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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 09:25 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.11新低

路透上海8月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微跌0.10%至94.11的新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微升
至94.69。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.77%，SDR篮子指数跌3.69%，BIS指数跌6.90%
。
 CFETS篮子货币          今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点
                                     数
 人民币                      6.6211                         62
 欧元                        7.5121                       -292
 日圆                        6.6094                        307
 港元                         0.854                        6.7
 英镑                        8.7124                       -667
 澳元                        5.0805                        -45
 新西兰元                    4.8185                        -84
 新加坡元                    4.9422                         -5
 瑞郎                        6.9356                       -418
 加元                        5.1766                       -180
 林吉特                      0.6012                       -7.9
 卢布                        9.6089                      -1207
 泰铢                        5.2151                         -6
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.73，较上日微升0.06%；RXY全球在岸人民币指数 报94.56，较上日微
跌0.06%；RXY参考离岸人民币指数 报94.76，较上日微跌0.00%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.6，较上日微跌0.07%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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