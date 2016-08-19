港报财经评论：大市23,000点争持，继续炒业绩--经济日报8月19日

大市23,000点争持，继续炒业绩/ 林瑞芬

神奇的美股老牛周三又发力，在腾讯 业绩亮丽底下，好友化解＂深港通＂消息出见光死的沽压，港股昨再冲高。

美国联邦储备委员会17日公布的7月份货币政策会议纪要显示，联储局官员一致认为在启动下一次加息之前需要保持谨慎，但就是否尽快加息存在较大分歧。市场赌美息9月仍按兵不动，加上，好友挟王牌腾讯在手，恒指昨收报23023点，升幅1%；国指收报9654点，只微升0.1%，略为失色，但大市成交额930亿元，有钱到，气氛好！

腾讯昨日抽升5.2%，终突破200元心理大关，收报203元，业绩是主要的推手。腾讯第二季业绩面而言，不论于手游、广告、支付及云端服务方面均向好，手游收入意外地按年大升114%，微信广告及QQ空间效能广告持续增长，网络广告收入升60%，品牌广告升41%。由此增长故事未完，市场继续有所憧憬，每季交出业绩，券商就会不断上调目标价，直至交不出业绩无故事可讲为止。游戏确是如此玩，最新富瑞把腾讯目标价，由223元调升至235元；德银把腾讯目标价由197元调升至213元；野村亦把其目标价由196元调升至235元；大和把其目标价由205元调升至235元；瑞信把其目标价由228元调升至232元；摩根士丹利把其目标价由183元调升至225元。

恒指在腾讯强势带动下，冲天飞，昨日高见23193点，但最终又缩至近23000水平收市，恒指23000确是一大技术阻力大关，争持激烈，如成功突破并企稳其上，下一关挑战23800左右。遇有回吐整固，20天綫（现近22300）仍为主要参考支持位。国指而言，守稳20天綫兼前阻力密集位近9250支持，向上挑战10000之势持续。

腾讯绩优，股价破顶理所当然。惟昨日所见，联通 股价升幅达7.7%，收报9.05元，就不要以为其中期业绩好好。股价抽升，或是实现利淡消息已尽出兑现，联通的经营，最坏情况已过去。因为早前联通已发盈警，响晒钟话上半年纯利可能大跌8成，最终盈利14.3亿元人民币，按年跌79.6%；加上董事长王晓初于中期业绩发布会表示，移动服务收入中，去年上半年按年跌9.7%，去年下半年跌6.2%，今年上半年跌0.6%，到今年7月份已扭跌为升，录得2.6%增长。股民暂且信住先，只是联通与中移动 在4G，甚至之后的5G竞争力上仍有差距，短期股价上升只能视为技术性反弹，短綫有条件重上近10元，但中綫弱势未言逆转，把握性高的还是中移动，昨股价升1.5%，收报98.45元，挑战100元大关在望；次选中电信 ，公司将于下周二公布中期业绩，昨升2.8%，收报4.07元。

坏消息出尽炒升，好消息实现炒落，常见的股价现象。之前热炒的汽车股吉利 就因好消息实现掉转头炒，昨午公布截至今年6月底止中期业绩，纯利按年升36%至19.1亿元人民币，股价却从高位5.93元回落，低见5.33元，收报5.55元，跌幅5%。获利回吐也见拖累到其他同类股份，如长城汽车 跌幅3.1%。

在7月份销售量仍理想下，7月份总销量按年升64%至48,522部，7月开始销售＂远景SUV＂，8月正式推出多部中型SUV车，引述瑞信估计远景SUV今年可售出4万部，成为吉利销量表现的另一重要动力。在中期＂钱景＂未逆转下，吉利股价昨日的反应，只是一般藉口技术性调整，应该很快过去，且幅度浅，5元支持力大，整固后，伺机再突破6元，机会高。

回说＂深港通＂的开通，体现中国渐进式开放资本市场的决心。资金流向估值低的股份，港股不乏机遇。其中，中小型内房股的投资价值不容忽视。恒大 扫入万科A股 ，启示内房业进入并购年代，本港内房股近年的估值低企，或是时候逐步获重估回升。昨日所见，深圳控股 及旭辉控股 分别升4.9%及7.7%，表现不俗。旭辉上半年核心盈利按年增长52%，毛利率回升，即获花旗上调目标价，由3.08元升至3.46元。据最新预测，交银国际估计旭辉2016年度每股盈利0.35元（人民币．下同）、花旗估0.42元、野村估0.41元、瑞信估0.43元，保守计，现价预测PE不足6倍，暂假设今年派息比率与去年度的37%相若，每股派0.15港元，息率高达6厘，看中綫股价趋上探高位近2.8港元，以2.1港元止蚀。深控每股帐面资产净值5.3港元，股价长期呈折让，现价NAV折让约28%，有一定安全网。（完）

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