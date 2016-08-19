港报财经评论：加息一路拖，股楼再升过--信报8月19日

加息一路拖，股楼再升过/ 习广思

美国联储局周三晚公布的议息纪录显示，联邦公开市场委员会（FOMC）委员对加息时间存有分歧，鹰派与鸽派各自坚持一贯立场，这与官员们公开讲话表达的意见一致。不过，多数人都认为不论加息步伐如何，通胀短期内都没有脱离掌控范围，这与大行看法一致。美国加息风险暂且压下，有利资金继续寻息之旅，优质股可择机入市。

联储局7月的议息会议纪录公布后，有＂联储局通讯社＂之称的《华尔街日报》认为，联储局最快于9月加息，美股三大指数反应正面，周三收市反覆微升。芝加哥商品期货交易所利率期货显示，市场估计9月加息的机会率，由前一日的15%略升至18%，但仍低于两成。

根据联储局会议纪录声明，负责决定美国利率的FOMC内17名成员中，多数人认为劳动力市场进一步稳步改善，令不必要的通胀压力上升风险较低。会议纪录又显示，多数人表示如果通胀加速上升，FOMC也有足够时间作出反应，而且他们倾向把再次上调联邦基金利率的时间，推迟到对通胀持续向2%目标靠拢更有信心的时候。

尽管有些委员认为加息宜早不宜迟，但良性通胀前景让决策者有更多时间厘清近期美国就业数据，以及英国脱欧公投带来的长期不确定性。在是次会议声明中，他们承认经济前景面临的短期风险已经减少。

这份议息声明基本上令加息前景维持不明朗，联邦基金利率期货反映，市场预计今年内加息的可能性约为50%，与会议纪录公布前相若。

摩根士丹利指出，投资者高估了联储局今年加息的可能性，建议买入5年期美国国债。大摩策略师预计，由于美国仍不存在通胀压力，联储局年内加息机会率将在未来几周从50%降至30%。在这份会议纪录公布后，美国国债价格连续第二日上涨，10年期国债息率跌至1.55厘以下。

面对美国以至全球经济增长放缓，联储局自去年12月加息以来就一直按兵不动，这与当时市场预计今年加息4次的预测相去甚远，而与市场预期有极大落差的息率前景，也令本港楼市变得更难估计。去年估楼市跌两三成者大有人在，券商分析员以至楼评家均大跌眼镜。

随着本地楼市升温，有报道指大型物业投资者全线封盘，手持物业不再放盘出售云云。伴随炒家封盘的是二手楼掀反价破顶潮，由新界屯门、天水围到港岛太古城，都有物业录得破顶价，其中太古城本月已录得22宗成交，比上月同期升近1.8倍，出现价量齐升现象。

香港楼市真怪异，当地产股连升几个月屡次破顶，并开始见顶回落时，楼市成交及价位才开始出现异动。不过，内地楼市更夸张，个别一线城市楼价已拍得住香港屋苑尺价，核心区豪宅价格计及滙率更加抛离香港，论收入与楼价比例，早已超过香港。这反映在全球放水潮下，市民已不相信钞票的购买力，以砖头保本好过放在银行收取微薄利息。

港股在美国议息纪录公布后，昨天一度大升近400点，收市仍升223点。腾讯 甫开市便升穿200元关，收市狂升5.1%，以此等巨无霸而言，升幅确是惊人。近日的业绩期正好是分辨强弱股的时候，强势股舜宇光学 在公布业绩当日就升了一成，即使其股价过去半年已倍涨，但依然大受投资者欢迎，这是少有的优质企业遇上商业急升周期现象。

其他蓝筹表现则平平无奇，个别中资股升得迟跌得早。有报道指在上证指数本周触及7个月高位之际，中国官方沽出了部分银行持股。据知情人士称，本周二中国证券金融股份有限公司及其他国家相关资金，卖出包括宁波银行在内的股票。宁波银行当日股价下跌6.8%，过去12个月则累涨29%。虽然官方资金当日净卖出股票，但未有太多详情，不知会否有后续抛售。

中证金去年底持仓最多的是金融股，金融股在基准指数中权重高，也更易成为政府干预托市的对象。去年中央入市买股托市，正是以金融股为主，假如报道属实，即是有一个大沽家准备出货，这或影响到中港重磅中资金融股的短期表现。中证金沽货是对后市有信心？抑或留意到外资正在买货而认为是出货机会？宜留意更多相关消息。另外，日圆曾升穿100关，日股似现双顶，或拖累短期股市表现。（完）

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