全球金市：金价五日来首跌，受对美联储利率政策预期影响

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四加入越来越多同僚暗示支持未来几个月升息的阵营，称等待过久可能给经济带来高昂代价。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周四说，就业市场聘雇强劲，而且也见到期待已久的中等薪资岗位招聘，显示劳动市场趋于紧俏，美国经济普遍走在正轨，在言词中他似乎显得更有信心传达对美联储有可能升息的讯息。

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，强化就业市场强劲的观点。就业市场好转可以鼓励美联储不久后加息。

周四公布的另一份报告显示，本月大西洋中部地区制造业活动也温和改善，工厂出货增加。

欧洲央行(ECB)周四公布的会议记录显示，利率决策者在7月的会议上同意不讨论任何政策变动，暂且压低市场对于进一步刺激政策的期望，尽管英国退欧相关风险上升。

路透调查显示，日本8月制造业信心恶化并触及2013年以来最低水 平，当时央行开始采取激进的货币放松举措。调查反映了日圆升值带来的痛苦，并凸显出政 策制定者促进经济增长所面对的艰巨任务。

中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线热点城市。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周四持仓下滑0.19%至955.99吨。(完)

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