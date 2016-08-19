《分析师观点》台湾今年GDP年成长上修至1.22%，因出口好转及景气逐季改善

路透台北8月19日 - 台湾主计总处周五公布，将2016年经济成长率预估上修至1.22%(原估为成长1.06%)、 通膨率上修至1.12%(原估为成长1.09%)。主计总处称，因上半年消费与出口略优于预期所致。

主计总处并公布第二季的经济成长率 统计值为成长0.70%，先前概估值是年成长0.69%。

主计总处也修正今年出口及进口预估值，分别衰退3.08%及4.40%；先前预估为衰退3.65%及5.36%。

展望明年，主计总处认为，国际货币基金(IMF)预测全球贸易量增幅将由今年2.7%提高至3.9%，且台湾深具竞争力的半导体业者倾力维持制程领先优势，以及车用电子、物联网等新兴应用需求浮现，有利外需逐渐增温。

主计总处预测2017年以美元计价海关出口值2,906亿美元，增5.08%；进口2,394亿美元，增5.57%；并计商品与服务并剔除物价因素后，预测明年实质输出、入分别成长3.08%及2.85%。

主计总处并预估，2017年经济成长率为1.88%，通膨率为0.78%。

台湾央行第二季全体理监事会议，决议重贴现率宣布降至1.375%。这已是央行连续四季降息。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2016年GDP年变动率 +1.22 +1.06

2016年CPI年变动率 +1.12 +1.09

2016年出口年变动率 -3.08 -3.65

2016年进口年变动率 -4.40 -5.36

**市场评论**

--国泰金控总经分析师 陈钦奇：

由于主计处将第一季GDP数据由-0.68%修正为-0.29%，今年GDP预估才会上修至1.22%，主计处并对下半年经济成长较此前预估乐观，我们也预期下半年景气会逐季改善，若没有其他变数下，后续我们可能有上修今年GDP预估的空间，目前我们对今年GDP预估为0.8%，央行受制于景气疲弱而须降息的压力减小，但若国际主要央行持续扩大宽松的话，央行仍有跟进降息的可能。

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

随着出口表现好转，政府预期景气已落底，因此略为上修今年GDP预估至1.22%，优于我们原本的预估，不过我们对出口看法未如政府预期乐观，毕竟消费部分仍会受到陆客来台人数减少所拖累，仍保守看待今年经济表现，综合考量下推估今年GDP仍难保1%，而央行为持续刺激经济增长，且贴现率距历史低位还有半码空间，预期央行第三季底仍会降息半码。

--永丰投顾总经分析师 林南君：

受到出口数据好转影响，主计处上修今年GDP预估至1.22%，但还要持续观察，毕竟出口年增率只有一个月转正，且手持行动装置拉货能否支撑整体经济成长动能也尚待观察，目前对今年GDP预估为0.92%。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 收跌0.97%，报9,034.27点。

--台币兑美元 收跌2.08角，报31.618。

--台湾指标10年期公债105/11 发行前交易殖利率收高0.23基点，报0.6323%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

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**相关背景**

--央行第二季理监事会议决议调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.375%，为连续第四季降息。

--主计总处5月再度下修今年经济成长率预估至1.06%，其中预估今年出口成长为负3.65%。