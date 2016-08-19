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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 09:52 BJT

《汇市简讯》美元/韩元有良好买气

0127 GMT

* 美元/韩元走坚，受美元/日圆涨势支撑

* 出口商卖盘令涨势在1110上方受限

* 美元/韩元开盘报1108，目前在1107.1-1110.4区间交投，最新区间在1109.40-90 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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