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货币新闻 | 2016年 8月 19日 星期五 10:17 BJT

芝加哥期市：美国丰收前景令大豆连跌第二日，玉米则升至三周高位

以下是0131GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           426.50   -0.50   -0.12%   +0.71%       420.40   64
    CBOT玉米           342.50    0.50   +0.15%   +1.56%       343.49   64
    CBOT大豆          1010.50   -4.00   -0.39%   +0.32%      1006.68   55 
    CBOT稻米            10.20  -$0.02   -0.20%   -2.25%       $10.12   60
    美国原油            48.27   $0.05   +0.10%   +3.16%       $43.92   80
    汇率 
    欧元/美元          $1.134  $0.005   +0.47%   +0.56%
    美元/澳元          0.7662   0.001   +0.10%   -0.42%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫/李婷仪)

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