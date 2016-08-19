澳洲经济指标总览--8月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月8日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差31.95 逆差24.18 出口(较前月) -1% +1% 进口(较前月) +2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月1日 (较前月) 6月 +0.1% +0.2% 就业市场(经季节调整) 9月15日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +2.62 +1.08 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.54 +4.4 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.9% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 10月26日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 国际贸易价格指数 10月27日 进口物价(较前季) 第二季 -1.0% -3.0% 出口物价(较前季) +1.4% -4.7% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第一季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月7日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.1% +2.9% (完)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583