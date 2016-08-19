中国煤炭：部分煤矿执行停产减量化生产不到位，未整改要责令停产整顿--发改委

路透北京8月19日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，目前部分煤矿执行节日停产和减量化生产规定不到位，部分地区在停产放假理解上存在偏差，下一步将对存在突出问题的地区进行重点督查，已发现存在问题的煤矿若仍未整改或整改不到位的要责令停产整顿。

发改委网站刊发通知强调，煤炭企业要继续落实276个工作日制度和节假日、周日放假停产规定，法定节假日和周日原则上不安排生产。

通知透露，多家媒体5月上旬对内蒙、山西等八个重点产煤省区的118家煤矿“五一”期间停产放假进行暗访，发现95%煤矿做到了停产放假，山西、能蒙和宁夏等产煤大省落实较好。

但暗访、督查及自查结果也发现，个别煤矿对减量化生产存在顾虑，担心自己减量别人不减；同时部分地方和企业按“五一”停产放假三天进行安排，有的企业则认为法定节假日就是国家规定的放假当天。

中国1-7月全国规模以上原煤产量19亿吨，同比下降10.1%，其中7月单月产量2.7亿吨，同比下降13.1%。尽管当前煤炭市场处于传统的淡季，但市场价格稳中趋升。秦皇岛煤炭网数据显示，5500大卡动力煤市场价格周三报每吨465-475元人民币，同比涨幅14.63%。

发改委称，对本次媒体暗访、自查和联合督查发现存在问题的煤矿，地方管理部门要认真核实后，给予通报批评并要求整改，对仍未整改或整改不到位的要责令停产整顿。

由于特殊原因确需连续生产、法定节假日和周日不能停产放假的煤矿可制定具体的弹性工作日实施方案，并上报相关管理部门备案；调整后的生产放假安排不得减少职工全年法定休假休息时间，煤炭产量不得超过按276个工作日重新确定的产能。