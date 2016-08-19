《路透晚报》--8月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：不会因美国总统变更而转移，互利合作才符合美国利益--人民日报

中国官媒人民日报刊发署名钟声文章称，中美关系发展有其内在客观动力，并不以谁当美国总统为转移。一旦上台执政，哪个总统都会明白，与中国互利合作才是符合美国利益的现实选择。

--中国外贸：今年下行压力仍大，出口降幅料较去年扩大

外需疲弱，加上传统竞争力优势正面临综合成本上升的挤压，令中国今年外贸形势依然严竣。中国国务院发展研究中心副主任隆国强周五在国新办发布会上预计，中国今年出口仍是负增长，幅度可能比去年还大。

--中国外贸：企业融资难贵未有根本缓解，贸易便利化水平待提高--商务部

中国商务部表示，多次调研情况显示，外贸企业融资难贵问题没有根本缓解，不合理收费仍然存在，贸易便利化水平仍需提高。

--中国煤炭：部分煤矿执行停产减量化生产不到位，未整改要责令停产整顿--发改委

中国国家发改委称，目前部分煤矿执行节日停产和减量化生产规定不到位，部分地区在停产放假理解上存在偏差，下一步将对存在突出问题的地区进行重点督查，已发现存在问题的煤矿若仍未整改或整改不到位的要责令停产整顿。

--中国投资：澳方拒绝中国企业投资澳洲电网项目不利中澳经贸关系--商务部

中国商务部新闻发言人孙继文表示，澳方拒绝中国企业投资澳洲电网项目将严重挫伤中国企业赴澳投资的积极性，对中澳经贸关系产生不利影响。

【金融】

--中国保险：通过加强宏观审慎监管防范和化解综合经营风险--保监会主席

中国保监会主席项俊波表示，保险集团综合经营有利于提高资源整合效率，也有利于推动保险公司商业模式的再造升级，但也会增强不同市场、区域和行业之间的风险关联度，必须通过加强宏观审慎监管来予以防范和化解，坚决守住不发生系统性风险的底线。

--台湾金融：金管会公布今年上半年银行业海外分行获利以香港居冠、美国居次

台湾金管会表示，今年上半年银行业海外分行总获利为162.9亿台币，其中香港分行以70.7亿台币居冠，其次为美国分行的37.8亿台币，新加坡分行则以25.1亿台币排行第三。

--《台湾金融市场一周展望》外资转汇出台股行情停看听，台币汇率看外资脸色

美国联准会(FED)再释升息讯号，触动外资敏感神经，受外资卖超台股并大举汇出冲击，周五台湾股汇市双挫；分析师表示，从近日外资在台股有点〞买不动〞且已出现不好讯号观察，显示这波资金行情将暂告段落，下周台股行情应停、看、听，不宜偏多操作；观察重点则在外资两大指标股--台积电及大立光后市表现。

【固定收益】

--《分析》中国央行缩量净投放维持资金紧平衡，政策弱宽松基调将慎用降准

鉴于中国银行间资金面稍偏紧态势持续不改，央行本周MLF续做同时，公开市场亦延续净投放格局，惟投放规模较上周缩减逾八成。分析人士认为，从流动性整体来看，资金投放规模尚属平稳，不过监管层维持资金面紧平衡意图明显，政策调控中性、平衡基调的态度坚定。

--中国债市动态：获利了结致超长债收益率明显上行，一级国债招标结果一般

中国银行间债市早盘现券收益率上行，超长期限品种上行较多，国债期货小幅下跌。交易员称，获利盘兑现背景下市场仍是偏弱情绪占据主导，同时一级30年期国债招标高于预期，亦反映当前机构谨慎心态。

--中国货币市场：大行供给仍未恢复正常状态，供需稍紧短期料暂难改观

中国银行间市场资金面与此前相比并无改善迹象，大行供给仍未恢复正常状态；而公开市场连续第二日单日净回笼，加之今日还有MLF（中期借贷便利）到期，短期均施压流动性，料资金供需稍紧局面暂难有明显改观。

--新债招标：中国30年国债中标利率3.27%，追加规模114.1亿创年内新高

中国财政部公告称，今日招标发行的30年期固息国债，中标利率3.27%，高于此前3.23%的预测均值，投标倍数为3.81倍；该期债随后并获114.1亿元人民币追加认购，最终发行374.1亿元，追加量创国债招标年内新高，而如此规模在历史记录中亦罕有。

--中国票据市场：转贴利率变化有限，风险事件余波未了交投心态谨慎

中国票据转贴利率本周变化有限，一年期电票基本成交在2.70%附近。交易员表示，银行间资金面持续局部偏紧，但整体宽松大局仍无大碍，对票据市场影响不大，惟电票风险事件余波未了加剧市场谨慎心态，同时部分机构开展风险排查，令整体交投略显清淡。

【外汇】

--中国汇市：购汇需求不减人民币收跌近两百点，但短期难破区间

人民币兑美元即期大幅收跌近两百点，中间价则小升。交易员称，隔夜美元指数.DXY大跌提振人民币中间价，但在较强购汇的打压下，人民币收跌至逾一周新低。但近期稳定因素较多，市场估计汇价难破区间。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.11新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.10%至94.11的新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微升至94.69。

--离岸人民币：中行6月跨境人民币指数升至年内新高，国际化发展稳中向好

按市值计中国第四大银行--中国银行日前发布报告指出，6月中国银行跨境人民币指数(CRI)较5月上升6点至年内新高，主因人民币在跨境服务贸易及其他经常项目结算的使用水平同比上升。

--《人民币综述》境内外利差扩大点心债更可口，10月入篮生效前无忧

境内收益率走低带动，点心债价格持续水涨船高。在过剩资金追逐收益趋势未改、人民币持稳下，市场预料多头格局至少会延续至人民币纳入SDR(特别提款权)生效时。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，一带一路概念股表现活跃

中国股市沪综指收盘微升。分析师指出，虽然一带一路概念股受消息面影响走势颇强，但以万科为代表的地产股继续回调，正负因素相抵，股指继续在年线附近震荡整理，成交明显萎缩。

--《技术分析》中国股市沪综指震荡消化年线压力

中国股市沪综指本周发力上攻3,100点上方。技术面显示，多头主导本周走势，股指升至3,100之上于年线处受阻回落，短线料震荡蓄势后再度向上冲击，量能仍是决定后市上涨高度的重要因素；中线看，大盘开始对半年来箱型震荡顶部位置进行反复冲击，能否有效突破须视年线争夺结果。

--香港股市：市场波动调节机制下周一出炉，计划第四季扩至衍生产品市场

香港交易及结算所（港交所）称，将于下周一（22日）推出市场波动调节机制，并按计划于第四季将机制扩至衍生产品市场。

--中港个股：中兴通讯称美国商务部对公司出口限制缓期执行延至11月28日

美国商务部对中国通讯设备大厂中兴通讯的出口禁令缓期执行再度延期。中兴通讯周五公告称，美国商务部工业与安全局裁定将针对中兴通讯的临时许可进一步延期至11月28日，裁定自周五（美国时间）生效。

--中国个股：格力电器拟以130亿元收购珠海银隆，并募集配套资金100亿元

中国家电生产大厂--珠海格力电器股份有限公司公告称，拟以130亿元人民币向锂电池企业--珠海银隆全体股东发行股份，购买其持有的珠海银隆合计100%股权；同时拟向格力集团、格力电器员工持股计划等非公开发行股份募集配套资金不超过100亿元，用于锂电池等建设项目。

--香港个股：大悦城出售内地商业项目予GIC和中国人寿，作价92.89亿元人民币

中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产宣布，早前挂牌出售、持有公司在京、津、沪等地六个商业项目的附属公司股权，由新加坡政府投资公司和中国人寿组成的基金以92.89亿元人民币竞得。

--港股业绩：昆仑能源中期净利升4%得益于天然气销量增加，早盘一度涨5%

中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源称，今年上半年净利同比增长4%，得益于天然气销量增加，其股份早盘一度涨5%。

--港股业绩：东亚银行中期净利同比减少38%，下半年业绩有望改善

香港本地最大独立银行--东亚银行今年上半年净利同比下降38%，因净息差收窄及减值损失增加。不过公司管理层指出，经营情况有回稳迹象，下半年业绩有望得到改善。

--中港个股：中国证监会稽查部门已对广汽集团股票异常交易开展调查

近日引发市场关注的广汽集团庄股事件，中国证监会给出回应，其官方微博称，证监会稽查部门已依法对广汽集团股票异常交易开展调查，有关情况将根据规定适时发布。

--中国企业：北汽国贸将在南非工业园区投资8亿美元

南非Coega工业开发公司(Coega Development Corporation)称，中国国企--北京汽车国际贸易有限公司(简称北汽国贸)已签署投资协议，将在南非东开普省工业园区投资110亿兰特(8.233亿美元)。Coega工业开发公司是该园区的运营企业。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)