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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 10:22 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月19日-8月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月19日(五)

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表演说(0000)。

新加坡--新加坡金管局局长孟文能发表演说(0100)。

雅加达--印尼央行公布利率决定(0000)

8月21日(日)

奥地利阿尔卑巴赫--欧盟执委会主席贾克在一项论坛活动中发表演说(1130)

8月22日(一)

暂无重要经济事件。

8月23日(二)

暂无重要经济事件。

8月24日(三)

雷克雅未克--冰岛央行利率决定(1100)。

西安--亚布力高峰会(至26日)。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(1100)。

8月25日(四)

暂无重要经济事件。

8月26日(五)

杰克逊霍尔--美联储主席叶伦将在联储年度会议上讲话。

8月27日(六)

中国长沙--2016中国500强企业高峰论坛将在湖南长沙召开，至28日。论坛主题为“创新与转型：‘十三五’的大企业发展”。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 李婷仪)

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