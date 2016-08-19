日本个股：东芝医疗系统参与竞购武田药品工业旗下和光纯药--日经

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透东京8月19日 - 日本经济新闻周五报导，日本东芝医疗系统公司(Toshiba Medical Systems)加入了对武田药品工业(Takeda Pharmaceutical) 一家下属公司的竞标。佳能 收购东芝医疗系统公司的交易正在进行中。
武田药品按市值计是日本最大的药品制造商，正力图出售旗下未上市公司和光纯药工业(Wako Pure Chemicals Industries Ltd)70%的股权，以精简业务。第一轮竞标将于下周二结束。
报导称，与东芝医疗系统一起参与竞标的还有日立制作所 和富士胶片(富士软片/Fujifilm) 。一名知悉此事的人士本周告诉路透，日立通过旗下的日立化成(Hitachi Chemical)参与竞标。
和光纯药是试验用化学品和临床诊断试剂制造商，去年的销售额为757亿日圆(7.55亿美元)。
东芝 已将东芝医疗系统售给佳能，但交易尚未完成。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
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