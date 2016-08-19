台湾汇市：台币兑美元早盘贬逾1角创近两周低位，因台股下跌且外资大幅汇出

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月19日 - 台币兑美元 周五早盘大幅贬值逾1角以上。汇银人士表示，韩元走弱、外资明显买汇、台股 进一步下跌，使台币一度触抵近两周的最低位。
台币稍早一度贬至31.550日低，前低是8月8日的低位在31.660。交易员说，虽然国际美元偏弱，但在没有明确的原因下，盘初韩元已大幅走贬，带动台币下跌，不排除是国际热钱在亚洲有获利了结的动作。
〞大贬得很奇怪...应该有人获利了结，〞一位大商银交易人士说。
他们认为，若是今日台币持续疲弱，不排除下周将先延续今日的偏软格局，美元的高位先看31.60-31.08。不过也有交易员表示，今日出口商在31.500以上就有美元卖盘陆续出笼，可能先成为台币的下支撑。
本地时间10:33，韩元兑美元 报1,116.8，上日收在1,107.2；台股加权指数 则跌0.57%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩小，看贬美元气氛渐消除；目前一个月美元/台币远汇 报31.524/31.594，上日收在31.345。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.400-31.600
最新相关报导链接：
--《综述》美国就业市场继续好转，制造业虽有改善但仍艰困
--美国利率：纽约联储总裁杜德利维持乐观基调，称就业市场正在好转
--韩国数据：7月生产者物价指数同比跌2.4%，降幅为2014年12月来最低－央行 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583