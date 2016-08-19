台湾汇市：台币兑美元早盘贬逾1角创近两周低位，因台股下跌且外资大幅汇出

路透台北8月19日 - 台币兑美元 周五早盘大幅贬值逾1角以上。汇银人士表示，韩元走弱、外资明显买汇、台股 进一步下跌，使台币一度触抵近两周的最低位。

台币稍早一度贬至31.550日低，前低是8月8日的低位在31.660。交易员说，虽然国际美元偏弱，但在没有明确的原因下，盘初韩元已大幅走贬，带动台币下跌，不排除是国际热钱在亚洲有获利了结的动作。

〞大贬得很奇怪...应该有人获利了结，〞一位大商银交易人士说。

他们认为，若是今日台币持续疲弱，不排除下周将先延续今日的偏软格局，美元的高位先看31.60-31.08。不过也有交易员表示，今日出口商在31.500以上就有美元卖盘陆续出笼，可能先成为台币的下支撑。

本地时间10:33，韩元兑美元 报1,116.8，上日收在1,107.2；台股加权指数 则跌0.57%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩小，看贬美元气氛渐消除；目前一个月美元/台币远汇 报31.524/31.594，上日收在31.345。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.400-31.600

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