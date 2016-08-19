澳洲金融：穆迪将银行业展望由稳定调降为负面

路透悉尼8月19日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)已将澳洲银行业展望由稳定调降为负面，对薪资成长缓慢、利率位于纪录低位、放贷竞争激烈与家庭债务上升，导致银行获利成长低迷提出警告。

穆迪表示，在倚重矿业的省分，矿业公司与家庭的问题贷款上升，可能令澳洲银行受到伤害。澳洲银行业评级在全球名列前茅。

标准普尔也在7月将澳洲主要银行的“AA-”评级置于负面展望，这暗示可能调降评级。