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亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 10:46 BJT

澳洲金融：穆迪将银行业展望由稳定调降为负面

路透悉尼8月19日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)已将澳洲银行业展望由稳定调降为负面，对薪资成长缓慢、利率位于纪录低位、放贷竞争激烈与家庭债务上升，导致银行获利成长低迷提出警告。

穆迪表示，在倚重矿业的省分，矿业公司与家庭的问题贷款上升，可能令澳洲银行受到伤害。澳洲银行业评级在全球名列前茅。

标准普尔也在7月将澳洲主要银行的“AA-”评级置于负面展望，这暗示可能调降评级。

这两家评级机构给予澳洲银行业者的评级，均比最高投资级“AAA”低一档。在监管机关要求银行拨备更多现金以因应全球金融危机重演风险之际，评级遭调降可能使银行融资成本更为高昂。(完)

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